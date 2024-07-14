RT в Telegram
Подпишись

Специалист Лялина: кефир можно пить ежедневно

Короткая ссылка
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о полезных свойствах кефира.
Специалист Лялина: кефир можно пить ежедневно
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что кефир содержит пробиотики, способствующие нормализации микрофлоры кишечника и улучшению пищеварения.

Также в кефире есть белки, кальций, витамин D и витамины группы В.

«За счёт низкой калорийности и высокого содержания белка [кефир] может помочь контролировать аппетит и способствовать снижению веса», — отметила Лялина.

По её словам, этот кисломолочный продукт можно пить ежедневно, рекомендуемая норма — один-два стакана в день.

Ранее, как сообщало издание «Вести Подмосковья», доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета врач-невролог Наталья Шиндряева заявила, что в жару взрослым безопасно находиться под солнцем до двух часов подряд, детям — до часа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить