Специалист Лялина: кефир можно пить ежедневно

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала о полезных свойствах кефира.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что кефир содержит пробиотики, способствующие нормализации микрофлоры кишечника и улучшению пищеварения.

Также в кефире есть белки, кальций, витамин D и витамины группы В.

«За счёт низкой калорийности и высокого содержания белка [кефир] может помочь контролировать аппетит и способствовать снижению веса», — отметила Лялина.

По её словам, этот кисломолочный продукт можно пить ежедневно, рекомендуемая норма — один-два стакана в день.

Ранее, как сообщало издание «Вести Подмосковья», доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета врач-невролог Наталья Шиндряева заявила, что в жару взрослым безопасно находиться под солнцем до двух часов подряд, детям — до часа.