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Диетолог Залётова рассказала о допустимых порциях мороженого в день

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Врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залётова рассказала, сколько порций мороженого допустимо употреблять в день.
Диетолог Залётова рассказала о допустимых порциях мороженого в день
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом kp.ru она заявила, что сливочное мороженое, а тем более пломбир, — это достаточно высококалорийный продукт.

«Так что голову терять от него не стоит. А за мороженку хорошо бы убрать в этот день из рациона шоколад и пастилу, добавленный сахар в чай и кофе», — отметила эксперт.

По её словам, за один раз можно съесть порцию до 100 г.

«В день — максимум две-три порции для тех, кто не следит за весом. Если вы за весом следите — то одну порцию в день», — добавила Залётова.

Ранее, как сообщало издание «Вести Подмосковья», доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета врач-невролог Наталья Шиндряева заявила, что в жару взрослым безопасно находиться под солнцем до двух часов подряд, детям — до часа.

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