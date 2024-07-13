Племянница Отара Кушанашвили: он вернулся домой к любимому коту и книгам

Журналист Отар Кушанашвили, которого на время отпустили из больницы, вернулся домой к своему любимому коту и книгам, он настроен бороться и преодолеть болезнь настолько, насколько это возможно, рассказала RT его племянница.

К настоящему времени все нужные исследования выполнены, врачи намечают план действий, позднее планируется курс химиотерапии и, возможно, операция, однако всё ещё будет обсуждаться.

«Он сейчас в нормальном состоянии, рад, что вернулся домой... К своему любимому коту. Дома и стены лечат... Конечно, дома привычней. Он человек, любящий дом, любящий побыть в одиночестве со своими книгами, журналами, записями, заметками, поработать. Конечно, там ему комфортней, чем в больнице», — сказала собеседница.

Она также обратила внимание на то, что информация о сборе средств на лечение Отара Кушанашвили не соответствует действительности, сейчас семья не ведёт никаких сборов.

«Семья опровергает данную информацию, нам никаких официальных цифр от медучреждений пока ещё не было выставлено и озвучено, соответственно, мы никаких сборов не объявляли, ни у кого денег не просили. Все деньги, которые были добровольно друзьями перечислены в помощь изначально, — это было без просьб, просто помогли», — сказала племянница Кушанашвили.

13 июля продюсер Виктор Ладненко сообщил RT, что Отара Кушанашвили выписали из больницы.

Журналиста госпитализировали в конце июня. Он перенёс две операции. Его племянница рассказала RT, что у дяди нашли опухоль.