Племянница Отара Кушанашвили: он вернулся домой к любимому коту и книгам
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К настоящему времени все нужные исследования выполнены, врачи намечают план действий, позднее планируется курс химиотерапии и, возможно, операция, однако всё ещё будет обсуждаться.
«Он сейчас в нормальном состоянии, рад, что вернулся домой... К своему любимому коту. Дома и стены лечат... Конечно, дома привычней. Он человек, любящий дом, любящий побыть в одиночестве со своими книгами, журналами, записями, заметками, поработать. Конечно, там ему комфортней, чем в больнице», — сказала собеседница.
Она также обратила внимание на то, что информация о сборе средств на лечение Отара Кушанашвили не соответствует действительности, сейчас семья не ведёт никаких сборов.
«Семья опровергает данную информацию, нам никаких официальных цифр от медучреждений пока ещё не было выставлено и озвучено, соответственно, мы никаких сборов не объявляли, ни у кого денег не просили. Все деньги, которые были добровольно друзьями перечислены в помощь изначально, — это было без просьб, просто помогли», — сказала племянница Кушанашвили.
13 июля продюсер Виктор Ладненко сообщил RT, что Отара Кушанашвили выписали из больницы.
Журналиста госпитализировали в конце июня. Он перенёс две операции. Его племянница рассказала RT, что у дяди нашли опухоль.