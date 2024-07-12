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Психолог Храмова объяснила популярность летних лагерей для взрослых

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Психолог-психотерапевт Татьяна Храмова рассказала о причинах популярности летних лагерей для взрослых.
Психолог Храмова объяснила популярность летних лагерей для взрослых
  • Gettyimages.ru

«Люди после 30—40 лет, особенно если живут в мегаполисе, испытывают сложность с поиском новых эмоций», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, таких людей сложно удивить.

«И вдруг — лагерь, где, как в детстве, нужно слушаться вожатых, спать после обеда, а потом носиться по территории в поисках пиратского клада. Это быстро сближает», — объяснила эксперт.

Кроме того, у многих наблюдается недостаток сна из-за рутинной жизни по схеме «работа — дом — ужин — планшет», поэтому лагерь со сбалансированном режимом способен исправить ситуацию.

Ранее психолог, врач-терапевт, доцент Сеченовского университета кандидат медицинских наук Владимир Бекетов в беседе с сайтом kp.ru рассказал о принципах полноценного отдыха во время отпуска.

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