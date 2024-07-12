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В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с

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В Челябинской области ожидается усиление ветра в предстоящие выходные.
В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«Ожидается облачная погода с прояснениями, местами сильные ливни, грозы и град», — говорится в прогнозе.

Ветер 6—11 м/с, при грозах вероятны порывы до 25 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+19 °С, в дневное — до +23...+28 °С.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

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