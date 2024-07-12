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Нутрициолог Коробейникова назвала причины развития тяги к сладкому

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Нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала, почему возникает тяга к сладкому.
Нутрициолог Коробейникова назвала причины развития тяги к сладкому
  • Gettyimages.ru

«Это самый быстрый способ нашему мозгу получить энергию. И на первый взгляд кажется, что всё прекрасно, что человек расслабился. Но мы должны понимать, что энергии от сахара хватает ненадолго, бывает, даже на несколько минут, а вот телу достаются большие проблемы», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, сахар способен спровоцировать воспалительные процессы в тканях организма, а также приводит к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Чем быстрее подъём глюкозы после приёма сахара, тем больше его потом хочется», — отметила эксперт.

Как добавила Коробейникова, умеренное желание сладкого — это нормально, но употреблять в таком случае лучше не сахаросодержащие продукты, а ягоды или фрукты.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, почему хумус считается полезным.

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