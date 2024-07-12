Диетолог Дианова рассказала о пользе хумуса

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, почему хумус считается полезным.

«Блюдо это очень питательное и высококалорийное. В 100 г содержится 300 с чем-то килокалорий. Это как средний бургер. Но качество и его польза для организма совершенно иная», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, к хумусу можно добавить свежие овощи, например сельдерей, морковь, огурцы.

Как отметила Дианова, хумус может быть полезен и для диабетиков.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.