Диетолог Дианова рассказала о пользе хумуса
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«Блюдо это очень питательное и высококалорийное. В 100 г содержится 300 с чем-то килокалорий. Это как средний бургер. Но качество и его польза для организма совершенно иная», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
По её словам, к хумусу можно добавить свежие овощи, например сельдерей, морковь, огурцы.
Как отметила Дианова, хумус может быть полезен и для диабетиков.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.