Фестиваль «Театральный бульвар» пройдёт в Москве с 15 июля по 11 августа

Фестиваль «Театральный бульвар» состоится в рамках проекта «Лето в Москве». Он будет проходить с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Свои спектакли на импровизированных сценах и в пешеходных зонах покажут независимые коллективы и известные театры, среди которых «Современник», «Ленком Марка Захарова» и Театр на Малой Бронной.

Кроме того, пройдут театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления.

«Знакомство с театрами, спектаклями, режиссёрами и артистами прямо на улицах города, в открытом пространстве, где сценой становятся улицы, а участниками действа сами люди, — для нас это смелый эксперимент», — заявил глава Департамента культуры Алексей Фурсин.

Ранее режиссёр-постановщик Сергей Новиков рассказал о работе над оперой «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса, которая прошла на сцене Мариинского театра.