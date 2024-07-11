Фестиваль «Театральный бульвар» пройдёт в Москве с 15 июля по 11 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
Свои спектакли на импровизированных сценах и в пешеходных зонах покажут независимые коллективы и известные театры, среди которых «Современник», «Ленком Марка Захарова» и Театр на Малой Бронной.
Кроме того, пройдут театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления.
«Знакомство с театрами, спектаклями, режиссёрами и артистами прямо на улицах города, в открытом пространстве, где сценой становятся улицы, а участниками действа сами люди, — для нас это смелый эксперимент», — заявил глава Департамента культуры Алексей Фурсин.
Ранее режиссёр-постановщик Сергей Новиков рассказал о работе над оперой «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса, которая прошла на сцене Мариинского театра.