Режиссёр Новиков рассказал о работе над оперой «Ариадна на Наксосе»

Режиссёр-постановщик Сергей Новиков рассказал о работе над оперой «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса, которая прошла на сцене Мариинского театра.

«В жанре оперы вообще много актуальных сюжетов. Но здесь противоречие заложено ещё и в противопоставлении музыка — текст. Музыка продолжает соответствовать высоким требованиям оперного жанра, воздействуя на душу. А текст местами кажется абсурдистским», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, идея поставить спектакль принадлежит худруку и гендиректору театра Валерию Гергиеву.

«Когда я впервые слушал запись, ещё без партитуры, то не мог понять: что должно происходить? Логика музыкальной драматургии постоянно ускользала. Многослойные «приветы», метафоры, символические указания никак не складывались в стройную картину», — сообщил Новиков.

Он отметил, что когда ему перевели текст и ремарки в партитуре, то замысел авторов стал проясняться.

«А когда я исследовал историю создания и первоначальное целеполагание, мне пришло ещё больше ответов на мои вопросы», — добавил режиссёр.

Ранее актриса Софья Зайка рассказала подробности о съёмках фильма «Чебурашка 2». По её словам, работа над картиной проходит в Сочи.