Синоптик Ильин: жара в Москве сохранится до конца недели
- РИА Новости
«Связанные с холодным фронтом небольшие дождики всё-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днём в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня», — отметил он в беседе с 360.ru.
По его словам, затем воздух вновь начнёт прогреваться до +30...+32 °С.
«Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей», — сообщил Ильин.
Как добавил эксперт, в целом в июле будет преобладать жаркая погода.
Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы.