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Синоптик Ильин: жара в Москве сохранится до конца недели

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что жара в столичном регионе сохранится до конца недели.
Синоптик Ильин: жара в Москве сохранится до конца недели
  • РИА Новости

«Связанные с холодным фронтом небольшие дождики всё-таки принесут некоторое понижение температуры, и завтра днём в Москве температура будет где-то градуса на три ниже, чем сегодня», — отметил он в беседе с 360.ru.

По его словам, затем воздух вновь начнёт прогреваться до +30...+32 °С.

«Жаркая погода продержится до выходных дней, включая субботу и воскресенье, но в воскресенье снова появляется небольшая вероятность для кратковременных дождей», — сообщил Ильин.

Как добавил эксперт, в целом в июле будет преобладать жаркая погода.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы.

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