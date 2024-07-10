В ХМАО предупредили о резком ухудшении погоды 11 июля

В ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу предупредили о резком ухудшении погоды 11 июля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Днём 11 июля 2024 года по западной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местами ожидается сильный дождь. Ветер порывами до 16 м/с, гроза», — заявили в региональном МЧС.

Также в ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах во время непогоды.

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