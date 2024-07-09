RT в Telegram
Подпишись

Дерматолог Филёва посоветовала не мазать солнечный ожог сметаной

Короткая ссылка
Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что солнечный ожог не стоит мазать сметаной.
Дерматолог Филёва посоветовала не мазать солнечный ожог сметаной
  • Gettyimages.ru

«В быту для лечения солнечных ожогов нередко применяют сало, а также сметану, простоквашу и другие кисломолочные продукты. Делать это крайне не рекомендуется», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, в составе этих продуктов есть жир, создающий на коже непроницаемую плёнку. Такая среда способствует росту и размножению бактерий.

«Ещё один сомнительный рецепт — обработка кожи спиртосодержащими средствами. Они будут лишь раздражать и без того воспалённую кожу и спровоцируют дополнительную потерю влаги», — отметила Филёва.

Как добавила эксперт, желательно не бывать на солнце в часы его максимальной активности, носить просторную одежду и головной убор, использовать средства с SPF и пить больше чистой воды.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с газетой «Известия» рассказал, какими полезными свойствами обладает иван-чай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить