Дерматолог Филёва посоветовала не мазать солнечный ожог сметаной

Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что солнечный ожог не стоит мазать сметаной.

«В быту для лечения солнечных ожогов нередко применяют сало, а также сметану, простоквашу и другие кисломолочные продукты. Делать это крайне не рекомендуется», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, в составе этих продуктов есть жир, создающий на коже непроницаемую плёнку. Такая среда способствует росту и размножению бактерий.

«Ещё один сомнительный рецепт — обработка кожи спиртосодержащими средствами. Они будут лишь раздражать и без того воспалённую кожу и спровоцируют дополнительную потерю влаги», — отметила Филёва.

Как добавила эксперт, желательно не бывать на солнце в часы его максимальной активности, носить просторную одежду и головной убор, использовать средства с SPF и пить больше чистой воды.

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