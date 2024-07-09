Диетолог Габдулхакова рассказала о полезных напитках в жару

Диетолог-нутрициолог, член Центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Лариса Габдулхакова рассказала, какие напитки наиболее полезны в жару.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что утолять жажду лучше напитками с высоким содержанием полезных веществ и электролитов.

Среди них — минеральные дегазированные виды воды, кокосовая вода, растительное молоко.

«Молоко, изготовленное на растительной основе — миндальное, фундучное, рисовое или кокосовое, — помогает утолить жажду не хуже воды. Такое молоко быстро восстанавливает водный баланс в организме», — отметила Габдулхакова.

По её словам, в список также входят зелёный и чёрный чай, травяные чаи.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.