Диетолог Габдулхакова рассказала о полезных напитках в жару
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что утолять жажду лучше напитками с высоким содержанием полезных веществ и электролитов.
Среди них — минеральные дегазированные виды воды, кокосовая вода, растительное молоко.
«Молоко, изготовленное на растительной основе — миндальное, фундучное, рисовое или кокосовое, — помогает утолить жажду не хуже воды. Такое молоко быстро восстанавливает водный баланс в организме», — отметила Габдулхакова.
По её словам, в список также входят зелёный и чёрный чай, травяные чаи.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.