Диетолог Павлюк: мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания

Врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.

«В нашем рационе есть молочные продукты: молоко, йогурт, ряженка. Молоко полезно за счёт того, что там есть кальций и белок, в кисломолочных продуктах есть молочнокислые бактерии — пробиотики, что полезно для кишечника. Мороженое делается либо из сливок, либо из молока, то есть оно не имеет никаких дополнительных плюсов по сравнению с молоком или со сливками», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, мороженое из сливок вреднее мороженого из молока из-за избытка насыщенных жиров. Кроме того, в мороженом много сахара и усилителей вкуса.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с газетой «Известия» рассказал, какими полезными свойствами обладает иван-чай.