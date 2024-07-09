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Психолог Девятка: взрослым труднее заводить друзей

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Психолог Анна Девятка заявила, что взрослым людям труднее заводить друзей.
Психолог Девятка: взрослым труднее заводить друзей
  • Gettyimages.ru

«Больше требований к партнёру, меньше дел, которые можно сделать вместе, уже не поиграешь в песочнице, уже не поиграешь в догонялки, салочки. Нужно придумывать какие-то совместные дела», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, отсутствие друзей может говорить о проблемах с психикой. Как добавила эксперт, людям нужен «другой человек рядышком».

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как преодолеть ревность в отношениях.

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