Психолог Девятка: взрослым труднее заводить друзей
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«Больше требований к партнёру, меньше дел, которые можно сделать вместе, уже не поиграешь в песочнице, уже не поиграешь в догонялки, салочки. Нужно придумывать какие-то совместные дела», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, отсутствие друзей может говорить о проблемах с психикой. Как добавила эксперт, людям нужен «другой человек рядышком».
Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как преодолеть ревность в отношениях.