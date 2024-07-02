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Садовод Зарубина рассказала, что мука может быть хорошим удобрением для растений

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Садовод, блогер Лариса Зарубина рассказала, как в садоводстве можно применять рыбную и костную муку.
Садовод Зарубина рассказала, что мука может быть хорошим удобрением для растений
  • Gettyimages.ru

Рыбная мука содержит много белка, жиры и полиненасыщенные кислоты, а также фосфор и кальций, которые особенно полезны для развития корневой системы, поделилась эксперт в беседе с Life.ru.

Недостаток фосфора в почве можно определить по листьям растений — они приобретают синеватый или фиолетовый оттенок, а затем становятся бурыми.

Также полезна на участке костная мука, в которой содержится множество минеральных веществ. В результате её применения цветы у растений становятся крупными, а их оттенки — насыщенными.

Ранее исследование показало, что у 80% россиян есть домашние растения, — такой ответ дали 74% мужчин и 84% женщин.

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