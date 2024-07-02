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Садовод Крюкова рассказала об особенностях ухода за огородом в жару

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Эксперт строительных гипермаркетов OBI, садовый эксперт Наталия Крюкова рассказала об особенностях ухода за огородом в жару.
Садовод Крюкова рассказала об особенностях ухода за огородом в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Thanasis Zovoilis

«Одна из самых частых ошибок, которую совершают садоводы в жару, — это чрезмерный полив. Вопреки ожиданиям, он может только навредить растениям, усугубив стресс от интенсивного зноя и вымыв питательные вещества из почвы», — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Крюковой, поливать растения лучше с утра, чтобы влага успела проникнуть в почву. Вечерний полив может вызвать гниение.

Кроме того, отметила эксперт, в период самой сильной жары желательно отказаться от прополки, чтобы исключить излишнее испарение влаги. Сорняки как раз создадут естественную защиту от высыхания почвы.

«Также замедлить процесс помогут опилки, гравий или специальный материал, которым нужно покрыть пространство между растениями», — рассказала Крюкова.

Ранее эксперт «Народный фронт. Аналитика» доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Павел Бережанский рассказал о причинах плохого самочувствия в жару.

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