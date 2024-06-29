Синоптик Шепоренко: ливни в Свердловской области закончатся к утру 30 июня

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, когда в Свердловской области закончатся ливни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Уральского гидрометцентра.

«От циклона оторвётся его тёплая часть, которая будет продвигаться на территорию Западной Сибири, в том числе осадки прольются на востоке Ханты-Мансийского АО. Сам циклон, изолировавшись над Челябинской областью и Северным Казахстаном, к утру 30 июня начнёт заполняться и отодвигаться к востоку от Урала», — заявила синоптик.

По её словам, осадки ослабеют и прекратятся в большинстве районов Свердловской области.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что «изматывающая» жара сохранится в столичном регионе до 5 июля.