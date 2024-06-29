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Синоптик Шувалов: «изматывающая» жара сохранится в Москве до 5 июля

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что «изматывающая» жара сохранится в столичном регионе до 5 июля.
Синоптик Шувалов: «изматывающая» жара сохранится в Москве до 5 июля
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что с началом следующей недели придёт южный, юго-западный ветер.

«Он не сильный, но будет нести очень хорошее тепло, и поэтому температура практически повсеместно от Ярославля на севере до Воронежа на юге будет превышать 30-градусную отметку. То есть ожидается +30...+32 °C — Ярославль, Кострома, Иваново, +32...+34 °C — Москва и южнее», — сообщил Шувалов.

По его словам, до четверга осадков не ожидается, и надежда на облегчающий дождь связана только с пятницей, 5 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Катав-Ивановском районе Челябинской области за ночь выпало 77% месячной нормы осадков.

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