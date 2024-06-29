«Ясная поляна» назвала претендентов на премию «Пропущенные шедевры»

Премия «Ясная поляна» представила короткий список в номинации «Пропущенные шедевры». В шорт-лист вошли семь книг.

Об этом сообщает «Реальное время».

На награду претендуют «Оп Олооп» Хуана Филлоя (Аргентина), «Балканская трилогия» Оливии Мэннинг (Великобритания), «Прощание с родителями» Петера Вайсса (Германия) и «Осада церкви Святого Спаса» Горана Петровича (Сербия).

Также в список попали «Сны поездов» Дениса Джонсона (США), «Тысяча чертей пастора Хуусконена» Арто Паасилинны (Финляндия) и «Немецкая осень» Стига Дагермана (Швеция).

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России зафиксировали рост спроса на цифровые книги.