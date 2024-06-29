Фотопроект из Ставропольского края попал в каталог культурных брендов России

Фотопроект «Загадочный Маныч-Гудило» из Ставропольского края попал в каталог культурных брендов России.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Каталог создан по общественному проекту «Живое наследие» при поддержке Фонда президентских грантов.

Авторы снимков — педагоги художественной школы села Дивное. Они также создали ролик о том, как провести время у озера всей семьёй.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об объектах культурного и природного наследия ЮНЕСКО в регионе.