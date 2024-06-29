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Врач Рогожкина рассказала, как выбрать качественные готовые блюда в магазине

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Врач Скандинавского центра здоровья Галина Рогожкина дала советы по выбору качественных готовых блюд в магазине.
Врач Рогожкина рассказала, как выбрать качественные готовые блюда в магазине
  • Gettyimages.ru

«Важно, чтобы ингредиенты выглядели свежими, без заветривания. Мясо и рыба не должны быть слишком бледными или, наоборот, насыщенно яркими. Если есть возможность, нужно понюхать блюдо», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, у продуктов разный срок годности. К примеру, майонез и сметану не следует держать при комнатной температуре более восьми часов, а рыба и мясо в целом должны находиться в холодильнике.

При заказе готовой еды онлайн важно обратить внимание на отзывы.

«И также обращайте внимание на составы блюд, в них не должно содержаться скоропортящихся ингредиентов», — отметила Рогожкина.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» дала советы, как питаться в жаркую погоду.

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