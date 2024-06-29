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Эндокринолог Атаманова рассказала о причинах набора веса во время диеты

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Врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени академика Петровского Юлия Атаманова рассказала о причинах набора веса во время диеты.
Эндокринолог Атаманова рассказала о причинах набора веса во время диеты
  • Gettyimages.ru

«Люди часто винят в этом гормоны, но это лишь 5% случаев. Чаще всего это связано с питанием и образом жизни. После исключения гормональных причин лишнего веса важно проанализировать дневник питания пациента (его рацион в течение недели)», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Атаманова, пациент на самом деле может потреблять больше калорий, чем тратит. Например, ограничивать себя в еде всю неделю, но срываться по выходным.

По словам эксперта, на фоне ограничительного питания может снижаться основной обмен веществ.

«Организм людей с ожирением или лишним весом сопротивляется попыткам снизить вес ниже определённой цифры», — добавила Атаманова.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» дала советы, как питаться в жаркую погоду.

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