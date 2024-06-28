Диетолог Басова посоветовала не давать мороженое детям до двух лет
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав Московской области.
После двух лет детям можно начинать давать мороженое, но понемногу, по одной-две чайные ложки.
Рекомендуется выбирать максимально натуральный десерт, без заменителя молочного жира, а лучше приготовить мороженое самостоятельно из йогурта, ягод и фруктов.
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