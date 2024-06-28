Диетолог Басова посоветовала не давать мороженое детям до двух лет

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, что детям в возрасте до двух лет не стоит давать мороженое, поскольку в нём содержится много жира и сахара.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав Московской области.

После двух лет детям можно начинать давать мороженое, но понемногу, по одной-две чайные ложки.

Рекомендуется выбирать максимально натуральный десерт, без заменителя молочного жира, а лучше приготовить мороженое самостоятельно из йогурта, ягод и фруктов.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, как облегчить состояние в жару.