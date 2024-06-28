RT в Telegram
Подпишись

Юрий Куклачёв рассказал о новом выступлении

Короткая ссылка
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв рассказал о новом выступлении. Он сообщил, что шоу пройдёт под названием «Путешествие в волшебный мир кошек».

«Я проведу зрителей в Хрустальный замок, где у нас живёт 200 пушистых артистов, и покажу кошачьи апартаменты. Также я научу гостей жонглировать», — заявил Куклачёв в беседе с Regions.ru.

По его словам, зрители узнают об интересных этапах карьеры его самого и его кошек.

Также артист обещает раскрыть секреты номера «Кот и повар».

«После шоу я проведу беседы с детьми и их родителями о том, как стать счастливыми и что нужно для этого делать, и поделюсь секретами воспитания кошек», — добавил Куклачёв.

Ранее сообщалось, что артист Юрий Куклачёв выписан из больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить