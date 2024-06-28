Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв рассказал о новом выступлении. Он сообщил, что шоу пройдёт под названием «Путешествие в волшебный мир кошек».

«Я проведу зрителей в Хрустальный замок, где у нас живёт 200 пушистых артистов, и покажу кошачьи апартаменты. Также я научу гостей жонглировать», — заявил Куклачёв в беседе с Regions.ru.

По его словам, зрители узнают об интересных этапах карьеры его самого и его кошек.

Также артист обещает раскрыть секреты номера «Кот и повар».

«После шоу я проведу беседы с детьми и их родителями о том, как стать счастливыми и что нужно для этого делать, и поделюсь секретами воспитания кошек», — добавил Куклачёв.

Ранее сообщалось, что артист Юрий Куклачёв выписан из больницы.