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В Свердловской области предупредили о порывах ветра до 20 м/с 29 июня

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В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили о сильном ветре 29 июня.
В Свердловской области предупредили о порывах ветра до 20 м/с 29 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Внимание! 29 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, сильные ливни и порывы ветра до 20 м/с», — заявили в ведомстве.

Жителей региона призвали быть бдительными и сообщать о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об ожидающейся рекордной жаре в Москве.

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