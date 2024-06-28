В Свердловской области предупредили о порывах ветра до 20 м/с 29 июня

В ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили о сильном ветре 29 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Внимание! 29 июня местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, сильные ливни и порывы ветра до 20 м/с», — заявили в ведомстве.

Жителей региона призвали быть бдительными и сообщать о возникновении происшествий и необходимости оказания помощи.

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