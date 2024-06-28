Собянин подвёл итоги десятилетней работы Московского продюсерского центра

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский продюсерский центр отмечает своё десятилетие.

Об этом пишет НСН со ссылкой на Telegram-канал главы города.

«Все эти годы «Моспродюсер» помогает молодым талантам делиться своим творчеством с широкой аудиторией. Им открываются знаковые городские площадки: крупнейшие сцены, учреждения культуры и парки», — сказано в тексте.

За эти годы центр реализовал более 40 проектов в Москве по трём основным направлениям: музыка, арт, театр.

Его резидентами стали более 5 тыс. артистов, а в мероприятиях принимали участие представители 300 городов и 30 стран.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова рассказала, что летом в столице откроется первая передвижная «лаборатория» развития карьеры и профориентации центра «Профессии будущего».