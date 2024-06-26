Врач Чухачева усомнилась в пользе разгрузочных дней

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева выразила мнение, что разгрузочные дни не могут быть полезны для здоровья.

«Данные текущих исследований говорят о том, что интервальное голодание, в том числе в вариации разгрузочных дней, не обладает большей эффективностью в снижении массы тела по сравнению с гипокалорийным сбалансированным питанием», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, разгрузочные дни не приводят и к расщеплению и выведению шлаков из организма.

Как пояснила Чухачева, если резко ограничить калорийность рациона, то это повышает шансы на возврат веса после диеты.

Ранее невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рассказала, как поддерживать здоровье в жару.