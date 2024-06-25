RT в Telegram
Подпишись

В Марий Эл рассказали о подготовке к федеральному Сабантую

Короткая ссылка
На Медведевском ипподроме в Марий Эл 5—6 июля пройдёт федеральный Сабантуй.
В Марий Эл рассказали о подготовке к федеральному Сабантую
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

На совещании в Минкультуры республики отметили, что в рамках празднования запланированы выставки-ярмарки, концерты татарской и марийской эстрады, конноспортивные состязания, соревнования по разным видам борьбы, народные игры, дегустации национальных блюд.

«Марий Эл принимает федеральный Сабантуй — это огромная ответственность. Важно у гостей оставить самые лучшие впечатления о республике. Наше ведомство в составе большой команды готовится к масштабному событию», — заявил замминистра промышленности, экономического развития и торговли региона Игорь Макаров.

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась ощущениями от посещения татарского Сабантуя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить