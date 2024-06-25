В Марий Эл рассказали о подготовке к федеральному Сабантую

На Медведевском ипподроме в Марий Эл 5—6 июля пройдёт федеральный Сабантуй.

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

На совещании в Минкультуры республики отметили, что в рамках празднования запланированы выставки-ярмарки, концерты татарской и марийской эстрады, конноспортивные состязания, соревнования по разным видам борьбы, народные игры, дегустации национальных блюд.

«Марий Эл принимает федеральный Сабантуй — это огромная ответственность. Важно у гостей оставить самые лучшие впечатления о республике. Наше ведомство в составе большой команды готовится к масштабному событию», — заявил замминистра промышленности, экономического развития и торговли региона Игорь Макаров.

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась ощущениями от посещения татарского Сабантуя.