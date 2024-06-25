В Подмосковье пройдёт фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о предстоящем фестивале классической музыки «Лето. Музыка. Музей».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили в ведомстве, открытие фестиваля состоится 3 июля на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».

В 2024 году мероприятие посвящено «Русским сезонам» Сергея Дягилева.

Художественный руководитель фестиваля — Дмитрий Юровский, президент — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы с 28 июня по 2 июля пройдут Дни культуры Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).