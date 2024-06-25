В Подмосковье пройдёт фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как отметили в ведомстве, открытие фестиваля состоится 3 июля на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».
В 2024 году мероприятие посвящено «Русским сезонам» Сергея Дягилева.
Художественный руководитель фестиваля — Дмитрий Юровский, президент — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы с 28 июня по 2 июля пройдут Дни культуры Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).