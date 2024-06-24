RT в Telegram
Подпишись

В Москве пройдут Дни культуры ОАЭ

Короткая ссылка
В центре Москвы с 28 июня по 2 июля пройдут Дни культуры Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве пройдут Дни культуры ОАЭ
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Приглашаем всех на Манежную площадь посмотреть выставки и музыкальные номера, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать популярные арабские угощения», — рассказала Сергунина.

Мероприятия состоятся на главной площадке фестиваля «Лето в Москве».

Акция организована правительством Москвы совместно с посольством ОАЭ.

Ранее ректор Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергей Таскаев рассказал, что вуз договорился о взаимодействии с тремя ведущими вузами Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить