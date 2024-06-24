В Москве пройдут Дни культуры ОАЭ
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Приглашаем всех на Манежную площадь посмотреть выставки и музыкальные номера, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться на фоне арт-объектов и попробовать популярные арабские угощения», — рассказала Сергунина.
Мероприятия состоятся на главной площадке фестиваля «Лето в Москве».
Акция организована правительством Москвы совместно с посольством ОАЭ.
Ранее ректор Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергей Таскаев рассказал, что вуз договорился о взаимодействии с тремя ведущими вузами Ирана.