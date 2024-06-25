Косметолог Степанова рассказала о вреде чрезмерного воздействия солнца

Косметолог Дарья Степанова рассказала о вреде чрезмерного воздействия солнца и солярия.

«Когда ультрафиолетовый луч попадает на кожу, то в организме начинает вырабатываться большое количество свободных радикалов и снижается количество антиоксидантов, что разрушает коллаген», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, поэтому возрастные жители южных стран более склонны к глубоким морщинам.

Как отметила Степанова, к факторам разрушения коллагена также можно отнести курение и недостаток питательных веществ.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.