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Косметолог Степанова рассказала о вреде чрезмерного воздействия солнца

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Косметолог Дарья Степанова рассказала о вреде чрезмерного воздействия солнца и солярия.
Косметолог Степанова рассказала о вреде чрезмерного воздействия солнца
  • Gettyimages.ru

«Когда ультрафиолетовый луч попадает на кожу, то в организме начинает вырабатываться большое количество свободных радикалов и снижается количество антиоксидантов, что разрушает коллаген», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, поэтому возрастные жители южных стран более склонны к глубоким морщинам.

Как отметила Степанова, к факторам разрушения коллагена также можно отнести курение и недостаток питательных веществ.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.

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