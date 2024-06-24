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Синоптик Колесов спрогнозировал жару до +30 °С в Петербурге

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Синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге на текущей неделе.
Синоптик Колесов спрогнозировал жару до +30 °С в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Из-за пришедшего антициклона осадки ожидаются только к концу недели. Ближе к субботе с запада к Ленинградской области приблизится атмосферный фронт, который могут сопровождать кратковременные дожди.

Температура воздуха к выходным, как ожидается, приблизится к отметке в +30 °С днём. Ночью +15...+17 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 25 июня.

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