Подопечную Фонда друзей балтийской нерпы вернули в дикую природу

Спасённая балтийская кольчатая нерпа вернулась в воды Финского залива.

Об этом сообщает Петербург2.

Детёныш нерпы попал в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года.

Шторм отбил её от мамы, и она ещё не научилась сама добывать себе пропитание.

«Одна из важных наших побед во время выхаживания животных — не допустить их привыкания к человеку. Балтийская нерпочка сохранила свой дикий нрав и полностью готова к самостоятельной жизни в естественной среде обитания», — заявила специалист фонда Елена Андриевская.

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