Подопечную Фонда друзей балтийской нерпы вернули в дикую природу
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Об этом сообщает Петербург2.
Детёныш нерпы попал в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге в конце марта 2024 года.
Шторм отбил её от мамы, и она ещё не научилась сама добывать себе пропитание.
«Одна из важных наших побед во время выхаживания животных — не допустить их привыкания к человеку. Балтийская нерпочка сохранила свой дикий нрав и полностью готова к самостоятельной жизни в естественной среде обитания», — заявила специалист фонда Елена Андриевская.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк поздравил манула Тимофея с днём рождения.