Московский зоопарк поздравил манула Тимофея с четвёртым днём рождения

Московский зоопарк поздравил манула Тимофея с днём рождения. Для символа зоосада упаковали перепёлку. Манул осторожно осмотрел подарок и не сразу решил его распаковать.

«Тимоша родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем», — говорится в Telegram-канале зоопарка.

Там отмечается, что десятки тысяч подписчиков следят за тем, как манул набирает вес к зиме и худеет по весне.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились два детёныша кошачьего лемура.