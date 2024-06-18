Синоптик Позднякова прокомментировала частые грозы в столичном регионе
- РИА Новости
«За счёт того, что на фронтах сейчас произошла интенсивная термическая и динамическая конвекция, произошло трение между облаками, оно создало электрические разряды — и возникли грозы», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
По её словам, для июня такое явление не редкость.
Что касается магнитных бурь, то, по словам Поздняковой, они начались из-за вспышек на Солнце.
«Это результат нарушения магнитного поля Земли. Оно произошло из-за изменения активности Солнца», — добавила эксперт.
Ранее синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшую неделю.