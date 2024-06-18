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Синоптик Позднякова прокомментировала частые грозы в столичном регионе

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала частые грозы в московском регионе.
Синоптик Позднякова прокомментировала частые грозы в столичном регионе
  • РИА Новости

«За счёт того, что на фронтах сейчас произошла интенсивная термическая и динамическая конвекция, произошло трение между облаками, оно создало электрические разряды — и возникли грозы», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, для июня такое явление не редкость.

Что касается магнитных бурь, то, по словам Поздняковой, они начались из-за вспышек на Солнце.

«Это результат нарушения магнитного поля Земли. Оно произошло из-за изменения активности Солнца», — добавила эксперт.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшую неделю.

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