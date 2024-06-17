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Синоптик Ильин спрогнозировал неустойчивую погоду в столичном регионе

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Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшую неделю.
Синоптик Ильин спрогнозировал неустойчивую погоду в столичном регионе
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey/news.ru

В беседе с 360.ru он заявил, что в среду, 19 июня, циклон уйдёт и погоду начнёт определять промежуточный гребень с юго-запада. Температура воздуха составит +26...+28 °С.

«В четверг, 20 июня, влияние гребня завершится. Погоду будет определять ложбина, но уже с северо-запада. Она принесёт в Москву не только дожди, но и похолодание», — пояснил Ильин.

Ожидаются кратковременные дожди. В пятницу, 21 июня, может похолодать до +18...+23 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

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