Синоптик Ильин спрогнозировал неустойчивую погоду в столичном регионе

Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшую неделю.

В беседе с 360.ru он заявил, что в среду, 19 июня, циклон уйдёт и погоду начнёт определять промежуточный гребень с юго-запада. Температура воздуха составит +26...+28 °С.

«В четверг, 20 июня, влияние гребня завершится. Погоду будет определять ложбина, но уже с северо-запада. Она принесёт в Москву не только дожди, но и похолодание», — пояснил Ильин.

Ожидаются кратковременные дожди. В пятницу, 21 июня, может похолодать до +18...+23 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.