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В РАН высказались о важности популяризации чтения

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Член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская рассказала о важности популяризации чтения.
В РАН высказались о важности популяризации чтения
  • Gettyimages.ru

«Если мы говорим про популяризацию чтения, то это не про книгу как предмет, а про книгу как содержание. Надо что-то делать для того, чтобы юным людям был интересен этот мир, чтобы они понимали, что это другие миры, в которых они могут прожить много разных интересных жизней, из которых они много интересного могут узнать, которые дают им постоянных интересных и разнообразных собеседников», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, можно, например, активнее развивать региональные библиотеки.

Ранее учитель-логопед городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова рассказала, что чтение стихов классика способствует развитию грамотной речи у детей.

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