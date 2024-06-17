Кинолог Голубев посоветовал ответственно подходить к покупке собаки ребёнку

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев выразил мнение, что не стоит покупать собаку в качестве подарка ребёнку.

Не исключено, что со временем выяснится, что ребёнок не готов нести ответственность за питомца, а взрослый не в состоянии уделять достаточно времени воспитанию и уходу за животным, объяснил он в беседе с РИАМО.

Если всё же такое произошло, ребёнку нужно объяснить, что у него появились новые обязанности, отметил кинолог.

«Родители должны объяснять детям, что у любимца есть свои интересы и нужды, что нужно уважать его интересы, вовремя кормить и выгуливать. Формирование ответственности — очень важный навык, который пригодится ребёнку в жизни», — заявил Голубев.

Ранее Владимир Голубев дал рекомендации по посещению ветеринарной клиники.