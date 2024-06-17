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Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Челябинской области на 17—19 июня

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Гидрометцентр Челябинской области объявил о чрезвычайной пожарной опасности в регионе 17—19 июня.
Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Челябинской области на 17—19 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Во второй половине дня 17 июня, а также 18—19 июня на крайнем востоке Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости по региональной шкале). В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале)», — отмечено в документе.

В регионе сохраняется аномальная жара до +36 °С.

Распространение природных пожаров также может спровоцировать шквальный ветер до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов до 26 июня.

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