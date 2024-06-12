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Синоптик Цыганков: дожди в столице закончатся утром в пятницу

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что дожди с небольшим затиханием будут продолжаться в столице до 12 часов пятницы.
Синоптик Цыганков: дожди в столице закончатся утром в пятницу
  • РИА Новости

«Основной дождь по Белоруссии идёт через Могилёв, Смоленск и западнее Москвы уходит на север. Осадки есть по всей территории: Калуга, Курск, Рязань, Липецк, Воронеж — везде ливни и грозы, практически до Ростова-на-Дону. Это всё идёт через Москву, потому что в районе Самары и Оренбурга стоит область высокого давления, которая не пускает эти фронты уходить на восток», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что до девяти часов завтрашнего вечера будут идти дожди с «небольшим затиханием».

«Сегодня где-то в полночь будет рывок около 3 мм (осадков. — RT). Понемножку практически весь вечер, но в полночь самый сильный. Потом где-то часов в 12 завтра днём, ещё один максимум — около 4 мм выпадет за час. Затем затихать будет, к 21 часу затихнет и будет небольшой перерыв. И на пятницу где-то с шести до девяти утра ещё может полить», — отметил синоптик.

Согласно его предварительному прогнозу, днём в пятницу и в предстоящие выходные осадков не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Черноморском побережье установилась жаркая погода, температура воды комфортная.

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