Синоптик Вильфанд: температура воды на Черноморском побережье уже комфортная

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что на Черноморском побережье установилась жаркая погода, температура воды комфортная.

«На Черноморском побережье установилась жаркая погода,

антициклональный режим... Температура воздуха в Краснодарском крае +32...+37 °С. И температура воды на Черноморском побережье уже совершенно комфортная. В Анапе +22 °С, в Туапсе и Сочи +22...+23 °С, купальный сезон начался. Почему +22 °С, откуда это появилось? Врачи говорят, что при температуре +22 °С и выше ребёнку можно заходить в воду. Вот для меня купальный сон связан с этим: дети могут купаться, а так индивидуально каждый определяет для себя», — заявил собеседник RT.

При этом, по его словам, на побережье Крыма ситуация немного другая, традиционно всегда прогрев воды на Крымском побережье отстаёт примерно на десять дней.

«Сейчас в Ялте +19...+20 °С. Правда, в Феодосии и в Евпатории уже вода приближается: +21 °С. Вот ещё дней десять — и совершенно устойчивый уже будет купальный сезон», — пояснил эксперт.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что за счёт антициклона вода очень интенсивно прогревалась в Калининграде.

«Когда в Москве-реке было +16 °С, в Калининграде уже было +17 °С, что редко. И сейчас в Калининграде +19 °С. Если этот режим антициклональный будет сохраняться, то уже где-нибудь в конце июня — в начале июля (это очень рано) можно уже в Калининграде открывать купальный сезон», — заключил специалист.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.