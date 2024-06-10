Москвичей предупредили о самых сильных осадках 11 июня во второй половине дня

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.

«Где-то во второй половине дня 11 июня будут самые сильные осадки. Между Минском и Москвой будет этот фронт пролегать интенсивными осадками», — спрогнозировал собеседник RT.

По его словам, выпадет 10—15 мм осадков за 12 часов. При этом, как объяснил эксперт, норма июня составляет 77 мм.

«12 июня тоже фронт через Москву лежит, там уже полегче, но всё равно около 10 мм расчёты и прогнозы дают. 13 июня фронт между Москвой и Владимиром будет, но тем не менее ещё восточную часть Москвы может что-то цеплять, область точно будет цеплять. И дальше уже на 14 июня у нас получается гребень, то есть на 14 июня хорошая погода без осадков», — поделился специалист.

Кроме того, Цыганков рассказал об аномалиях в регионах России: например, в Татарстане 12 июня ожидается на 8 °С выше нормы.

«Дальше, южнее — Оренбург, Астрахань — там на 6 °С выше нормы», — отметил собеседник RT.

А в Иркутске, Чите, Благовещенске, Хабаровске температурный фон на 1—2 °С ниже нормы, заключил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT предупредил о грозе в понедельник в столичном регионе.