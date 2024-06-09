Синоптик Ильин: на неделе температура в Москве поднимется до +27°С

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT предупредил о грозе в понедельник в столичном регионе.

Специалист отметил, что в субботу и воскресенье жители столицы отдыхали от дождей, а с понедельника в Москве снова прогремят грозы.

«Местами пройдут кратковременные ливневые дожди. Что касается температуры, то максимальные значения температур будут успевать подниматься до +22...+27 °С, а после дождей — понижаться до +20...+24 °С. Ветровой режим тоже будет достаточно непостоянный, ветер будет часто менять направление. Первые дни недели южный-юго-западный, а во второй части рабочей недели северо-восточный-восточный. По силе 5—8 м/с, а при грозе до 12 м/с», — рассказал Ильин.

По словам синоптика, атмосферное давление на неделе также будет менять свои тенденции.

«Будет то расти, то падать. Где-то 745 мм рт. ст. и плюс-минус 3—5 мм то в одну, то в другую сторону», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве температура на неделе превысит норму примерно на 4 градуса.