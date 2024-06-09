RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Ильин: на неделе температура в Москве поднимется до +27°С

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT предупредил о грозе в понедельник в столичном регионе.
Синоптик Ильин: на неделе температура в Москве поднимется до +27°С
  • РИА Новости

Специалист отметил, что в субботу и воскресенье жители столицы отдыхали от дождей, а с понедельника в Москве снова прогремят грозы.

«Местами пройдут кратковременные ливневые дожди. Что касается температуры, то максимальные значения температур будут успевать подниматься до +22...+27 °С, а после дождей — понижаться до +20...+24 °С. Ветровой режим тоже будет достаточно непостоянный, ветер будет часто менять направление. Первые дни недели южный-юго-западный, а во второй части рабочей недели северо-восточный-восточный. По силе 5—8 м/с, а при грозе до 12 м/с», — рассказал Ильин.

По словам синоптика, атмосферное давление на неделе также будет менять свои тенденции.

«Будет то расти, то падать. Где-то 745 мм рт. ст. и плюс-минус 3—5 мм то в одну, то в другую сторону», — заключил синоптик. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве температура на неделе превысит норму примерно на 4 градуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить