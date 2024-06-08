Синоптик: в Москве температура на неделе превысит норму примерно на 4 градуса

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.

Специалист отметил, что нынешние выходные будут «по-настоящему июньскими» — температура в диапазоне +21...+25 °С и местами кратковременные осадки в воскресенье.

Собеседник RT также добавил, что на следующей неделе изменится циркуляция воздушных масс и будет преобладать циклоническая погода с множеством облаков.

«Прояснения будут частыми, но всё-таки преимущественно облачная погода. Москва будет находиться на восточной периферии ложбины. Это значит, что воздух будет поступать с юга, юго-запада, а потом — с юго-востока. Температура будет превышать норму примерно на 4 °С. В понедельник и вторник кратковременные осадки. В среду осадки более частые. И в четверг тоже дождливая погода. Таким образом, вся следующая неделя очень теплая, но облачная и с осадками», — рассказал Вильфанд.

Согласно его предварительному прогнозу, в следующие выходные погода также порадует теплом. Дневные температуры будут держаться в диапазоне +25...+28 °С, а ночные +15...+18 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Поздняков рассказала, что первая неделя июня выдалась довольно дождливой в Москве.