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Синоптик Шувалов: в четверг к концу дня дожди в Москве прекратятся

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда на неделе в столице закончатся дожди.
Синоптик Шувалов: в четверг к концу дня дожди в Москве прекратятся
  • РИА Новости

По словам синоптика, сегодня во второй половине дня не обойдется без дождей.

Наиболее интенсивные осадки, согласно прогнозу, ожидаются ночью.

«В четверг к концу дня дожди прекратятся. Фронт отойдёт от Москвы и Подмосковья. И в пятницу, а также в выходные, мы насладимся хорошей малооблачной погодой. Всех этих ливней, которые местами весьма сильно докучали москвичам, в выходные мы избежим», — заключил Шувалов. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Черноморском побережье установилась жаркая погода, температура воды комфортная.

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