Синоптик Шувалов: в четверг к концу дня дожди в Москве прекратятся
- РИА Новости
По словам синоптика, сегодня во второй половине дня не обойдется без дождей.
Наиболее интенсивные осадки, согласно прогнозу, ожидаются ночью.
«В четверг к концу дня дожди прекратятся. Фронт отойдёт от Москвы и Подмосковья. И в пятницу, а также в выходные, мы насладимся хорошей малооблачной погодой. Всех этих ливней, которые местами весьма сильно докучали москвичам, в выходные мы избежим», — заключил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Черноморском побережье установилась жаркая погода, температура воды комфортная.