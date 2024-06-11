На выставке Сурикова в Русском музее побывали 334 тысячи человек
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.
«К 175-летию со дня рождения в Корпусе Бенуа было представлено более 120 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея», — отметили в пресс-службе.
Среди экспонатов — «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком» и «Взятие снежного городка».
Ранее сообщалось, что в «Коломенском» отремонтируют домик Петра I.