На выставке Сурикова в Русском музее побывали 334 тысячи человек

На выставке Василия Сурикова в Русском музее в Санкт-Петербурге побывали 334 тыс. человек за период с 1 декабря 2023 года по 10 июня 2024 года.

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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея. «К 175-летию со дня рождения в Корпусе Бенуа было представлено более 120 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея», — отметили в пресс-службе. Среди экспонатов — «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком» и «Взятие снежного городка». Ранее сообщалось, что в «Коломенском» отремонтируют домик Петра I.