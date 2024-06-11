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На выставке Сурикова в Русском музее побывали 334 тысячи человек

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На выставке Василия Сурикова в Русском музее в Санкт-Петербурге побывали 334 тыс. человек за период с 1 декабря 2023 года по 10 июня 2024 года.
На выставке Сурикова в Русском музее побывали 334 тысячи человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

«К 175-летию со дня рождения в Корпусе Бенуа было представлено более 120 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея», — отметили в пресс-службе.

Среди экспонатов — «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком» и «Взятие снежного городка».

Ранее сообщалось, что в «Коломенском» отремонтируют домик Петра I.

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