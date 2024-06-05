В «Коломенском» отремонтируют домик Петра I

В Московском музее-заповеднике «Коломенское» отремонтируют памятник деревянного зодчества — домик Петра I, заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Реставраторам предстоит расчистить деревянную поверхность стен фасадов от загрязнений, обработать специальными составами, отремонтировать деревянное крыльцо, привести в порядок кровлю», — сказал Емельянов.

Также разберут пол и заменят испорченные деревянные элементы под внутренними стенами сруба.

Поверхности деревянных стен, балок, потолков, дверные и оконные наличники расчистят от загрязнений.

Одноэтажное деревянное строение построили русские плотники и голландские корабельные мастера для Петра I в устье Северной Двины в 1702 году.

Ранее сообщалось, что на Арбате отреставрировали мемориальную квартиру Пушкина.