На Арбате отреставрировали мемориальную квартиру Пушкина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Арбате после масштабной реставрации открывается мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина.

«Это единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трёх месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой», — отметил Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, цокольный этаж посвящён истории Арбата, первый этаж знакомит посетителей с периодом жизни Пушкина, связанным с его пребыванием в арбатской квартире, а второй этаж занимает мемориальное пространство дома, где проходили главные события жизни классика в тот период.

«При реставрации были воссозданы исторические интерьеры квартиры, где жила молодая семья: габариты и расположение комнат, лестниц, печей, проёмы, облицовка подоконников и откосов окон, старинный паркет», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что на челябинской телебашне появится подсветка в виде героев произведений Пушкина.