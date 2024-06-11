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Игорь Бутман рассказал подробности о Московском джазовом фестивале

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Джазмен, народный артист России Игорь Бутман рассказал подробности о Московском джазовом фестивале.
Игорь Бутман рассказал подробности о Московском джазовом фестивале
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«Будет много новых участников, которые не выступали на фестивале ранее. У фестиваля в этом году будет другое наполнение, будет много артистов из-за рубежа, приедут музыканты из Африки, США, Израиля, Индонезии, Таиланда, Узбекистана и других стран», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также будут выступать отечественные музыканты, которых отобрали через конкурс. Они представляют в том числе Дальний Восток, Урал, Сибирь.

«Мы надеемся, что поклонники джаза найдут в нашем фестивале всё, что они любят. Поклонников джаза на наш фестиваль привлекает в том числе и наш красивый город, культурная столица мира», — добавил Бутман.

Ранее сообщалось, что Московский джазовый фестиваль пройдёт в столице с 10 по 16 июня.

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